Генерал США оцінив загрозу ядерного удару Росії по Україні

Бен Годжес розповів про дії США у разі ядерного удару Росії по Україні.
Ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю проти України, невелика. Але якщо все ж РФ наважиться на такий божевільний крок, США готові відреагувати у відповідь, адже від цього залежить світова стабільність.
Про це заявив американський генерал, колишній командувач військ США в Європі, ветеран війн в Іраку та Афганістані Бен Годжес.
За словами генерала, ризик того, що Путін "з розпачу" завдасть тактичного ядерного удару по території України, дійсно існує.
"Для США було б неможливо залишатися осторонь/не відповісти, і я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства", – зазначив Годжес.
Генерал пояснив, чому реакція Штатів на ймовірне застосування ядерної зброї Росієї є важливою для світу.
"США відповіли б на використання Росією ядерної зброї, тому що Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим. Якщо ми не відповідаємо, вони сміливіші. Відповідь не обов'язково буде ядерною. Вони (РФ. – Ред.) це знають. Тому я думаю, що це малоймовірно", – зазначив він.
Раніше американський генерал Бен Годжес назвав термін, коли Україна поверне Крим.
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