Генерал США оценил угрозу ядерного удара России по Украине

Бен Ходжес рассказал о действиях США по ядерному удару России по Украине.

Вероятность того, что Путин применит ядерное оружие против Украины, невелика. Но если все же РФ решится на такой сумасшедший шаг, США готовы отреагировать на ответ, ведь от этого зависит мировая стабильность.

Об этом заявил американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

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По словам генерала, риск того, что Путин "от отчаяния" нанесет тактический ядерный удар по территории Украины, действительно существует.

"Для США было бы невозможно оставаться в стороне/не ответить, и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники подвержены самоубийству", – отметил Годжес.

Генерал объяснил, почему реакция Штатов на вероятное применение ядерного оружия России важна для мира.

"США ответили бы на использование Россией ядерного оружия, потому что Китай, Северная Корея и Иран наблюдают за этим. Если мы не отвечаем, они стают смелее. Ответ не обязательно будет ядерным. Они (РФ – Ред.) это знают. Поэтому я думаю, что это маловероятно", – отметил он.

Ранее американский генерал Бен Ходжес назвал термин, когда Украина вернет Крым.

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