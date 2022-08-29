Путинский терроризм: почему мир еще не готов говорить о ядерном разоружении России

Если на ЗАЭС произойдет катастрофа, она угрожает всему миру, а не только Украине.

Именно поэтому в ближайшие дни миссия международных экспертов МАГАТЭ должна приехать с инспекцией на Запорожскую АЭС, которую захватили российские войска и угрожают миру ядерной катастрофой. Сначала она прибудет из Вены в Киев, хотя в Кремле требовали, чтобы эксперты сначала приехали в Россию, а уже потом поедет во временно оккупированный Энергодар.

Киев требует от международного сообщества применить все возможные рычаги давления, чтобы российские войска убрались из ЗАЭС. Ну, а как минимум, – создать демилитаризованную зону вокруг станции. А также, по словам Владимира Зеленского, наконец-то ввести санкции против "Росатома", который в частности строит два новых энергоблока на АЭС в Венгрии, и новую станцию "Аккую" в Турции, – двух странах-членах НАТО.

Тем временем в Белом доме сделали довольно неожиданное заявление. По словам спикера Совета по нацбезопасности при Администрации президента США Джона Кирби, для безопасности нужно контролируемо выключить ядерные реакторы на ЗАЭС. Пока что на это в Киеве никоим образом не отреагировали. Хотя США, как и ЕС, желательно сделать все возможное, чтобы Россия просто убралась из Энергодара, а не призывать к остановке работы станции.

Но ведь ядерный терроризм Кремля на этом не заканчивается. После циничных пожеланий Украине на День независимости "мирного неба", самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко начал угрожать Западу "судным днем". На днях он сделал достаточно громкое заявление о том, что вроде бы белорусские Су-24 уже переоборудованы под несение тактического ядерного оружия.

С этим Лукашенко, по его словам, помог Путин, о чем они договаривались в июне во время личной встречи в Санкт-Петербурге. Тогда глава Кремля заявлял, что "на вооружении белорусской армии есть достаточно большая группировка самолетов Су-25, которые можно переоборудовать".

А еще раньше, в мае, военный преступник Путин и его соучастник в войне против Украины Лукашенко договаривались о покупке Минском у Москвы ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК С-400. Об "Искандерах" для Беларуси Путин, кстати, тоже говорил, что они могут "применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении".

Так выглядит, что ядерная дубинка – это последний шанс Путина – все, что у него осталось, и чем она может пугать Запад. Российские пропагандисты уже носятся с этим заявлением Лукашенко о якобы переработке белорусских Су-24 под возможность несения ядерного оружия, как с писаной сумкой, мол, Лукашенко может и ударить по одной из стран восточного фланга НАТО. Хотя Путин, что Лукашенко, путаются в заявлениях, говоря сначала о Су-25, а затем о Су-24.

Однако, как бы собственно ни звучали эти заявления, нужно принимать во внимание как минимум две вещи.

Во-первых, Беларусь граничит с тремя неядерными странами-членами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией.

Во-вторых, в Беларуси прямо на границе с Литвой также есть АЭС, которую строил "Росатом". Можно только представить, к чему может прибегнуть Кремль, если у Беларуси на вооружении ее самолетов уже есть тактическое ядерное оружие.

Впрочем, украинские эксперты считают, что это заявление нелегитимного белорусского руководителя рядом с происходящим на ЗАЭС – очередной блеф. Да и Путин ни за что не доверил бы Лукашенко ядерное оружие.

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, заявление Лукашенко – это бравада, за которой ничего не стоит. Наибольшая угроза на сегодняшний день, по его словам, – это Энергодар.

"Если Россия не удивит чего-то прямо сейчас, причем, скорее всего, это может быть действительно инцидент, то по крайней мере при выходе оттуда они будут точно руководствоваться принципом "не достанься ты никому". Относительно Беларуси, у нее действительно есть Су-24, – это фронтовой бомбардировщик, и это действительно потенциальный носитель ядерного оружия, который может нести две бомбы, но не каждый из них... В самой России таких носителей Су-24, по крайней мере до войны, было 90, а также еще 125 Су-34. потерями, которые Россия понесла, есть ли необходимость делегировать эту функцию Лукашенко? Даже если так, все равно бомбы находятся в собственности России. То есть, это не говорит о том, что Лукашенко получит эти бомбы от России", — комментирует ТСН.ua Алексей Мельник.

Помимо прочего, все это фундаментально нарушает международное базовое соглашение – Договор о нераспространении ядерного оружия. Однако не факт, что Лукашенко читал его. По словам дипломата, политика, бывшего посла в Беларуси Романа Бессмертного, есть четкий перечень владельцев ядерного оружия. Все остальные не могут им владеть. Более того, если они хотят владеть мирным атомом, скажем, строить ядерные станции, для этого есть специальная процедура, как это делается, и как будет осуществляться контроль МАГАТЭ.

"Подобное заявление Лукашенко говорит о том, что тот, кто ее инициировал, готовил и толкал на это Лукашенко, преследовал другую цель – сорвать информационный вал. Потому что на самом деле такими вещами не шутят. Все знали и знают, что на территории Республики Беларусь с советских времен" была база, где находились стратегические бомбардировщики, которые имеют соответствующие механизмы несения ядерных вооружений. И никуда эти бомбардировщики не делись. .ua Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный добавляет, что в сочетании с шантажом на ЗАЭС заявления председателя колхоза вообще ставят мир перед испугом. Дипломат напоминает о заявлении министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и кандидата на пост премьера во время дебатов о готовности применить ядерное оружие. То есть Кремль повышает ставки, посылая информационные сигналы по ЗАЭС и толкая Лукашенко к подобным заявлениям.

Однако, по мнению Романа Бессмертного, если Путину нужно будет разместить в Беларуси ядерное оружие, он это сделает. И с точки зрения международного права это будет российское ядерное оружие. А что нужно было Путину?

"Чтобы в поддержку информационной волны по ЗАЭС еще кто-то говорил. Поэтому толкнули на это Лукашенко. Понятно, что мир мгновенно отреагировал. И долго очень переступала с ноги на ногу МАГАТЭ, но в конце концов пришла в себя, поняв, что надо действовать, потому что Чернобыль здесь может не повториться. Ну и несколько месседжей, сказанных госсекретарем США Блинкеном об угрозе. США тоже дали понять, что они слышат", — подытожил Роман Бессмертный.