Путінський тероризм: чому світ ще не готовий говорити про ядерне роззброєння Росії

Саме тому нарешті найближчими днями місія міжнародних експертів МАГАТЕ має приїхати з інспекцією на Запорізьку АЕС, яку захопили російські війська й погрожують світові ядерною катастрофою. Спочатку вона прибуде з Відня до Києва, хоча в Кремлі вимагали, щоб експерти приїхали до Росії, а вже потім поїде до тимчасово окупованого Енергодара.

Київ вимагає від міжнародної спільноти застосувати всі можливі важелі тиску, щоб російські війська забралися з ЗАЕС. Чи щонайменше – створити демілітаризовану зону навколо станції. А також, за словами Володимира Зеленського, нарешті запровадити санкції проти "Росатома", який, зокрема, будує два нові енергоблоки на АЕС в Угорщині та нову станцію "Аккую" в Туреччині – двох країнах-членах НАТО.

Тим часом у Білому домі зробили досить неочікувану заяву. За словами речника Ради з нацбезпеки при Адміністрації президента США Джона Кірбі, задля безпеки треба контрольовано вимкнути ядерні реактори на ЗАЕС. Наразі на це в Києві жодним чином не відреагували. Хоча США, як і ЄС, бажано зробити все можливе, щоб Росія просто забралася з Енергодара, а не закликати до зупинки роботи станції.

Але ж ядерний тероризм Кремля на цьому не закінчується. Після цинічних побажань Україні на День Незалежності "мирного неба", самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко почав погрожувати Заходу "cудним днем". Днями він зробив досить гучну заяву про те, що начебто білоруські Су-24 вже переобладнані під несення тактичної ядерної зброї.

Із цим Лукашенку, за його словами, допоміг Путін, про що вони домовлялися ще в червні під час особистої зустрічі в Санкт-Петербурзі. Тоді очільник Кремля заявляв, що "на озброєнні білоруської армії є досить велике угруповання літаків Су-25, які можна переобладнати".

А ще раніше, в травні, воєнний злочинець Путін та його співучасник у війні проти України Лукашенко домовлялися про купівлю Мінськом у Москви ракетних комплексів "Іскандер" та ЗРК С-400. Про "Іскандери" для Білорусі Путін, до речі, теж говорив, що вони можуть "застосовувати балістичні та крилаті ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні".

Так виглядає, що ядерний кийок – це останній шанс Путіна, все, що у нього залишилося і чим він може лякати Захід. Російські пропагандисти вже носяться з цією заявою Лукашенка про начебто перероблення білоруських Су-24 під можливість несення ядерної зброї, як із писаною торбою, мовляв, Лукашенко може і вдарити по одній із країн східного флангу НАТО. Хоча що Путін, що Лукашенко плутаються в заявах, кажучи спочатку про Су-25, а потім про Су-24.

Проте, як би, власне, не лунали ці заяви, треба брати до уваги щонайменше дві речі.

По-перше, Білорусь межує з трьома неядерними країнами-членами НАТО – Польщею, Литвою та Латвією.

По-друге, в Білорусі просто на кордоні з Литвою також є АЕС, яку будував "Росатом". Можна лише уявити, до чого може вдатися Кремль, якщо в Білорусі на озброєнні її літаків вже є тактична ядерна зброя.

Втім, українські експерти вважають, що ця заява нелегітимного білоруського очільника поряд із тим, що відбувається на ЗАЕС, – черговий блеф. Та й Путін би нізащо не довірив Лукашенку ядерну зброю. Він не довіряє навіть власному міністру оборони, тому, за даними британської розвідки, Путін відсторонив Шойгу від виконання обов’язків.

За словами співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, заява Лукашенка – це бравада, за якою нічого не стоїть. Найбільша загроза на сьогодні, за його словами, – це Енергодар.

"Якщо Росія не вчудить чогось просто зараз, до того ж, найімовірніше, це може бути дійсно інцидент, то принаймні при виході звідти вони точно керуватимуться принципом "не дістанься ти нікому". Щодо Білорусі, у неї дійсно є Су-24, – це фронтовий бомбардувальник, і це дійсно потенційний носій ядерної зброї, який може нести дві бомби. Але не кожен із них. В самій Росії таких носіїв Су-24, принаймні до війни, було 90, а також ще 125 Су-34. Навіть зі всіма втратами, яких Росія зазнала, чи є необхідність делегувати цю функцію Лукашенку? Навіть, якщо так, все одно бомби знаходяться у власності Росії. Тобто це не каже про те, що Лукашенко отримає ці бомби від Росії", – коментує ТСН.ua Олексій Мельник.

Крім іншого, все це фундаментально порушує міжнародну базову угоду – Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте не факт, що Лукашенко його читав. За словами дипломата, політика, колишнього посла в Білорусі Романа Безсмертного, є чіткий перелік власників ядерної зброї. Всі інші не можуть нею володіти. Ба більше, якщо вони мають бажання володіти мирним атомом, скажімо, будувати ядерні станції, для цього є спеціальна процедура, як це робиться і як здійснюватиметься контроль МАГАТЕ.

"Подібна заява Лукашенка каже про те, що той, хто її ініціював, готував і штовхав на це Лукашенка, переслідував іншу ціль – зірвати інформаційний вал. Бо насправді такими речами не жартують. Всі знали й знають, що на території Республіки Білорусь з радянських часів була база, де знаходилися стратегічні бомбардувальники, які мають відповідні механізми несення ядерних озброєнь. І нікуди ці бомбардувальники не поділися. Тому це з одного боку струшування повітря, з іншого – заява про те, щоб спонукати весь світ до чергової тривоги", – пояснює ТСН.ua Роман Безсмертний.

Роман Безсмертний додає, що в поєднанні з шантажем на ЗАЕС заяви голови колгоспу взагалі ставлять світ перед переляком. Дипломат нагадує про заяву міністерки закордонних справ Великої Британії та кандидатки на посаду прем’єра Ліз Трасс під час дебатів про готовність застосувати ядерну зброю. Тобто Кремль підвищує ставки, надсилаючи інформаційні сигнали по ЗАЕС і штовхаючи Лукашенка до подібних заяв.

Проте, на думку Романа Безсмертного, якщо Путіну треба буде розмістити в Білорусі ядерну зброю, він це зробить. І з точки зору міжнародного права, це буде російська ядерна зброя. А що треба було Путіну?

"Щоб на підтримку інформаційної хвилі по ЗАЕС ще хтось щось говорив. Тому штовхнули на це Лукашенка. Зрозуміло, що світ миттєво відреагував. І довго дуже переступала з ноги на ногу МАГАТЕ, але зрештою прийшла до тями, зрозумівши, що треба діяти, бо Чорнобиль тут може не повторитися. Ну і кілька меседжів, які були сказані держсекретарем США Блінкеном про загрозу. США теж дали зрозуміти, що вони чують", – підсумував Роман Безсмертний.