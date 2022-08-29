У Рівному 115 гітаристів одночасно зіграли воєнний хіт

Масове виконання патріотичної пісні “Ой у лузі червона калина” потрапило до Книги рекордів України.

Зі всієї Рівненської області до обласного центру з’їхалися гітаристи, щоб на центральному майдані міста одночасно виконати давню стрілецьку пісню, яка тепер стала символом опору українців російській агресії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Серед присутніх на площі були як досвідчені гітаристи, так і геть юні початківці. Містяни, які були на площі, активно підспівували музикантам.

Масове виконання пісні “Ой у лузі червона калина” потрапило до Книги рекордів України як найбільша кількість гітаристів на одній локації.

“Я не бачила жодної людини, яку б не зачепило до глибини душі виконання цієї пісні. Дякую кожному з вас і оголошую рекорд України”, - оголосила після злагодженого виступу гітаристів представниця Книги рекордів України.

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