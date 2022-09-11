РФ атаковала Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг: детали

В Кременчугском районе Полтавской области сегодня вечером, после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Слышны звуки взрывов. Ожидайте официальную информацию. Оставайтесь в укрытиях", — отметил он.

Впоследствии, несколько позже, глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин подтвердил, что силы ПВО сбили вражескую ракету. Однако он призвал граждан и дальше оставаться в укрытиях, до окончания воздушной тревоги. В свою очередь, в Сети сообщили, что в Кременчуге — аварийное отключение света.

Также стало известно, что взрывы были слышны в Павлограде Днепропетровской области. О разрушениях и жертвах в городе пока ничего не известно. В Павлоградском горсовете подтвердили, что оккупанты попали в объект инфраструктуры за городом. В Павлограде работала ПВО.

Руководитель Днепропетровска ОВА Резниченко добавил, что захватчики нанесли удары по энергетической инфраструктуре региона. Поэтому некоторые города и громады области остались без света.

Кроме того, захватчики нанесли удар и по Харьковщине. Дергачевский городской совет подтвердил удар по критической инфраструктуре. Между тем, в Сети пишут, что в небе над Харьковщиной — зарево от российских "прилетов".

Глава Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты также нанесли удары по критической инфраструктуре города и области.

В результате в некоторых населенных пунктах нет электро- и водоснабжения. На местах попадания возникли пожары.

Ранее сообщалось, что на 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

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