Під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики: подробиці

Під час повітряної тривоги у частині північних та східних областей України зникла електрика.

Без світла залишились частини Харківської, Сумської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Про це повідомляє "Суспільне" та голови ОВА.

У Сумській області впала напруга у електромережі. Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні.

"Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та ін. побутову техніку для уникнення її пошкодження! Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні", - написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький закликав місцевих жителів вимкнути електроприлади з розеток.

Повідомляється, що в деяких мікрорайонах Полтави відсутнє водопостачання та частково електропостачання.

"Світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють", - написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Проблеми зі світлом є також у Запорізькій та Донецькій областях, зокрема місто Краматорськ залишилось без електрики та води.

У Дергачівській міській раді Харківської області повідомляють, що росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. Голова Первомайської громади на Харківщині повідомляє, що область знеструмлена через удар по критичній інфраструктурі, обленерго працює над вирішенням проблеми.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури. Через це місто залишилось без електрики та води. Ремонтні бригади уже усувають проблеми.

"Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області. Прошу всіх дотримуватися спокою. Наші спеціалісти та комунальники вже працюють над усуненням тих ушкоджень, що місту завдав наш ворог", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удари по критичній інфраструктурі міста та області.

"У деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучань виникли пожежі, рятувальники Обласного управління ДСНС локалізовують загорання. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження", - повідомив Синєгубов.

Також після вибухів почались проблеми з електропостачанням у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, на 9 напрямках фронту ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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