ЗСУ з різних сторін йдуть на Херсон: Жданов про кільце, у яке замкнуть місто

Херсонський напрямок не відстає від Харківського, і там ЗСУ продовжує проводити методичне знищення угруповання за допомогою дистанційних засобів вогневого впливу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Але ми все одно там просуваємося вперед. Там уже підтверджено населений пункт Олександрівка. Звільнено. Це говорить про те, що ми заходимо з різних боків на Херсон. Він може опинитися у щільному кільці ЗСУ", - додав він.

Раніше Олег Жданов пояснив, чому росіяни так швидко відступають на Харківщині.

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