ВСУ с разных сторон идут на Херсон: Жданов о кольце, в которое возьмут город

Херсонское направление не отстает от Харьковского и там ВСУ продолжает проводить методическое уничтожение группировки с помощью дистанционных средств огневого воздействия.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Но мы все равно там продвигаемся вперед. Там уже подтвержден населенный пункт Александровка. Уволено. Это говорит о том, что мы заходим с разных сторон на Херсон. Он может оказаться в плотном кольце ВСУ", — добавил он.

Ранее Олег Жданов объяснил, почему россияне так быстро отступают в Харьковской области.

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