У Сумській області повертають масковий режим - Живицький

Очільник ОВА Сумської області Дмитро Живицький попередив, що в регіоні від 7 жовтня повертають масковий режим через коронавірус.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що від сьогодні, 7 жовтня, в регіоні знову запроваджують масковий режим через зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це він написав в Телеграм.

"Від 7 жовтня в Сумській області вводимо масковий режим через підвищену захворюваність на COVID. Він, на жаль, нікуди від нас не подівся", - зазначив Живицький.

Уточнюється, що маскового режиму потрібно дотримуватися в громадському транспорті та публічних місцях.

Нагадаємо, у всіх регіонах спостерігається ріст захворюваності на COVID-19.

Напередодні Київська міська державна адміністрація рекомендувала мешканцям столиці використовувати засоби індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів та навчальних закладах через COVID-19.

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