Война в Украине: что происходит на фронтах 7 октября

Украинские военные продолжают наступать 7 октября сразу на нескольких направлениях в Харьковской и Херсонской областях. В то же время, российская армия пытается атаковать под Донецком.

Об этом свидетельствуют данные на карте боевых действий в Украине, опубликованной британским Минобороны.

По информации разведки Британии, в Херсонской области ВСУ пытаются атаковать российских военных на трех направлениях – со стороны Херсона, Снегиревки и вдоль правого берега Днепра.

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В то же время, защитники Украины продолжают свое наступление на Харьковщине, а именно на Луганском направлении. Там бойцы пытаются прорвать линию обороны врага в Луганской области.

Российские оккупанты предпринимают активные попытки сломать украинскую оборону по линии Горловка – Бахмут – Пески. Однако особого успеха противник не имеет.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine – 07 October 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/hfmRFRGrcX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 7, 2022

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают деоккупацию территорий государства. Так, 7 октября стало известно, что ВСУ зашли в село Макеевка в Луганской области. Заметим, что это Сватовский район, так что бойцы продвигаются к самому Сватовому. По оценкам экспертов, деоккупация этого населенного пункта является ключом к дальнейшему освобождению Северодонецка и Лисичанска.

В то же время под Бахмутом на Донетчине ВСУ разбили позиции россиян, пытавшихся прорвать линию обороны и атаковать город. Этот момент зафиксировала камера ТСН.

По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, Бахмутское направление – единственное, где российская армия пытается активно противостоять ВСУ. Там продолжаются очень тяжелые бои.

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