Війна в Україні: що відбувається на фронтах 7 жовтня

ЗСУ намагаються атакувати з боку Херсона, Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Українські військові продовжують наступати 7 жовтня одразу на кількох напрямках на Харківщині та Херсонщині. Водночас російська армія намагається атакувати під Донецьком.

Про це свідчать дані на мапі бойових дій в Україні, опублікованій британським Міноборони.

За інформацією розвідки Британії, в Херсонській області ЗСУ намагаються атакувати російських військових на трьох напрямках – з боку Херсона, Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

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Водночас захисники України продовжують свій наступ на Харківщині, а саме на Луганському напрямку. Там бійці намагаються прорвати лінію оборони ворога на Луганщині.

Російські окупанти роблять активні спроби зламати українську оборону по лінії Горлівка – Бахмут – Піски. Проте особливого успіху противник не має.

illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WMogA9kGaS



#StandWithUkraine pic.twitter.com/hfmRFRGrcX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 7, 2022

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують деокупацію територій держави. Так, 7 жовтня стало відомо, що ЗСУ зайшли до села Макіївка на Луганщині. Зауважимо, що це Сватівський район, тож бійці просуваються до самого Сватового. За оцінками експертів, деокупація цього населеного пункту є ключем до подальшого звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Водночас під Бахмутом на Донеччині ЗСУ розбили позиції росіян, які намагалися прорвати лінію оборони та атакувати місто. Цей момент зафіксувала камера ТСН.

За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, Бахмутський напрямок – єдиний, де російська армія намагається активно протистояти ЗСУ. Там тривають дуже важкі бої.

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