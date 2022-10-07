"Північний потік" підірвали навмисне – результати розслідування

Багато хто підозрює, що вибухи газогонів зроблені для того, аби Росію не примусили платити штрафи за зрив контрактів.

"Північний потік" підірвали навмисне, про це заявляють розслідувачі зі Швеції.

Докази свідчать про серйозний саботаж, ідеться в заяві шведської служби безпеки, однак деталей про те, як саме відбулися вибухи, не надають.

Два витоки в російських трубопроводах виявлено в економічній зоні Швеції, ще два - в зоні Данії, яка проводить своє слідство і ніяк не коментує заяв сусідів.

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Багато хто підозрює, що вибухи газогонів зроблені для того, аби Росію не примусили платити штрафи за зрив контрактів.

Нагадаємо, що початком повномасштабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу через санкції за вторгнення.

У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми".

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