Авария на "Северном потоке": у Путина подозревают саботаж

Пока в России не установили причины утечки газа из труб "Северного потока". Однако в Кремле "не исключают возможности саботажа".

Официальные лица Германии и Дании заявили – пока не ясно, что вызвало утечку газа, однако расследование продолжается.

Об этом сообщает Sky News.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта", – заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

В то же время и власти Германии пытаются определить причину утечек в двух газопроводах "Северного потока", пишет The New York Times. В сообщении говорится, что ни один из газопроводов не работал, но оба были заполнены газом, когда произошло резкое падение давления. По словам властей, это могло быть вызвано только утечкой.

"Должны быть большие дыры, иначе давление не упало бы так быстро. Другого объяснения этому нет", – сказала представительница немецкого сетевого агентства Фиете Вульф.

В то же время морское управление Дании заявило, что утечка газа произошла у побережья датского острова, и выдало навигационное предупреждение для этого района.

Согласно сообщению Nord Stream, три морских газопровода, пролегающие по дну Балтийского моря, за один день понесли "беспрецедентный" ущерб.

Утечка также побудила Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

Пока ни один из трубопроводов не работает, но там содержится определенное количество запечатанного внутри газа.

По информации от швейцарского оператора Nord Stream AG, пока невозможно оценить, когда удастся возобновить работу системы газовой сети. Ведь "разрушение, которое произошло в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы "Северный поток", беспрецедентно".

Напомним, 26 сентября Дания сообщила об утечке газа в Балтийском море возле трубопровода Nord Stream 2, который пока не работает.

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