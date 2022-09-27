Эстония и Болгария призывают своих граждан уехать из России

На фоне начавшейся в РФ мобилизации некоторые страны мира призывают своих громад избежать поездок в страну-агрессорку.

Болгария, а также Эстония призвали отказаться от поездок в Россию, а также, по возможности, покинуть страну.

Об этом сообщили в пресс-службах Министерств иностранных дел Болгарии и Эстонии.

В болгарском ведомстве подчеркивают, что к такому решению пришли "в связи с ухудшением ситуации". Находящимся в РФ советуют избегать мест массового скопления людей, учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно скорее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что просят не ездить в РФ без крайней необходимости "в связи с военными действиями России". Владельцев двойного гражданства предупредили, что Москва рассматривает их как своих граждан. Также эстонцев просят зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД.

"Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и, по возможности, вернуться в Эстонию", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать против Путина, отметил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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