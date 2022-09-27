Аварія на "Північному потоці": у Путіна підозрюють саботаж

Наразі в Росії не встановили причини витоку газу з труб "Північного потоку". Проте у Кремлі "не виключають можливості саботажу".

Офіційні особи Німеччини та Данії заявили – поки не зрозуміло, що викликало витік газу, проте розслідування триває.

Про це повідомляє Sky News.

"Зараз не можна виключати жодного варіанту", – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Водночас і влада Німеччини намагається визначити причину витоків у двох газопроводах "Північного потоку", пише The New York Times. У повідомленні йдеться, що жоден з газопроводів не працював, але обидва були заповнені газом, коли відбулося різке падіння тиску. За словами влади, це могло бути викликане тільки витоком.

"Мали бути великі діри, інакше тиск не впав би так швидко. Іншого пояснення цьому немає", – сказала представниця німецького мережевого агентства Фіете Вульф.

Водночас морське управління Данії заявило, що витік газу стався біля узбережжя данського острова, і видало навігаційне попередження для цього району.

Згідно з повідомленням Nord Stream, три морських газопроводи, що пролягають дном Балтійського моря, за один день зазнали "безпрецедентного" збитку.

Витік також спонукав Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль.

Наразі жоден з трубопроводів не працює, проте там міститься певна кількість запечатаного всередині газу.

За інформацією від швейцарського оператора Nord Stream AG, поки що неможливо оцінити, коли вдасться відновити роботу системи газової мережі. Адже "руйнування, що відбулося в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", безпрецедентне".

Нагадаємо, 26 вересня Данія повідомила про витік газу в Балтійському морі біля трубопроводу Nord Stream 2, який наразі не працює.

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