Леонардо Ді Капріо підозрюють у стосунках із відомою 27-річною моделлю

Не встиг Леонардо Ді Капріо оговтатися від розставання із моделлю Камілою Морроне, як закрутив новий роман.

Нещодавно актора заскочили на зустрічі із моделлю Джіджі Хадід. Пару заскочили на вечірці після New York Fashion Week. Лео та Джіджі мило спілкувалися біля бару та навіть невимушено торкалися одне одного. Фото одразу ж з'явилися у Page Six.

Зв'язок між Ді Капріо та Хадід став повною несподіванкою, адже зараз моделі 27 років і вона має дитину, а у голлівудських колах всім давно відомо, що Лео не зустрічається із дівчатами старшими за 25.

Джіджі Хадід / Фото: instagram.com/gigihadid

лоПроте, схоже, що між ними дійсно назрівають стосунки, адже днями Ді Капріо приїхав до Мілану на Тиждень моди, де Хадід брала участь у показі Versace. На афтепаті актор та моделі вирушили до одного ресторану, щоправда проводили час у компанії. Так, Лео сидів у чоловічому колі, а Джіджі вела бесіди із подружками-моделями.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Леонардо Ді Капріо підозрюють у нових стосунках. Не так давно актора заскочили на побаченні з українською моделлю.

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