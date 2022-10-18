На деокупованій Харківщині ексгумували тіла понад 600 загиблих - МВС

Правоохоронці ексгумували тіла понад 600 осіб, які загинули під час тимчасової окупації Харківської області.

Про цев в ефірі телемарафону повідомив міністра внутрішніх справ Денис Монастирський.

Спеціалісти не відразу ідентифікують за ДНК загиблих. За словами очільника МВС, це може тривати тижнями чи навіть місяцями.

Монастирський зазначив, що деокупованих території правоохоронці виявляють катівці, які влаштовували солдати російської армії.

"Ми розуміємо, що будь-яка окупована територія - це десятки закатованих цивільних людей, полонених наших українських військових", - сказав він.

Нагадаємо, в Ізюмі масове поховання знайшли у лісосмузі. Там рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл.

В МВС повідомляють, що російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили.

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