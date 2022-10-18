Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На деокупованій Харківщині ексгумували тіла понад 600 загиблих - МВС

Дата публікації
Перегляди
18
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На деокупованій Харківщині ексгумували тіла понад 600 загиблих - МВС

Фото: Associated Press

У звільнених населених пунктах знаходять катівні.

Правоохоронці ексгумували тіла понад 600 осіб, які загинули під час тимчасової окупації Харківської області.

Про цев в ефірі телемарафону повідомив міністра внутрішніх справ Денис Монастирський.

Спеціалісти не відразу ідентифікують за ДНК загиблих. За словами очільника МВС, це може тривати тижнями чи навіть місяцями.

Монастирський зазначив, що деокупованих території правоохоронці виявляють катівці, які влаштовували солдати російської армії.

"Ми розуміємо, що будь-яка окупована територія - це десятки закатованих цивільних людей, полонених наших українських військових", - сказав він.

Нагадаємо, в Ізюмі масове поховання знайшли у лісосмузі. Там рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл.

В МВС повідомляють, що російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили.

Читайте також:

Зеленський: Був важкий день - атаки дронів, а з гарних новин - звільнення 108 жінок

Зеленський: Був важкий день - атаки дронів, а з гарних новин - звільнення 108 жінок

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
18
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація