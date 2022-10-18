Хитрый Иран будет поставлять России ракеты, которыми будут убивать украинцев — Reuters

В Иране считают, что снабжение России оружием не делает их участниками войны.

Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники. Соглашение было заключено 6 октября.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных иранских дипломатов и двух чиновников из Ирана.

Соглашение было заключено 6 октября. Тогда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника Революционной гвардии Ирана и официальный представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией по поставкам оружия.

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности типа ракет Fateh и Zolfaghar", – сказал иранский дипломат, знающий о соглашении.

Западные чиновники на условиях анонимности подтвердили эту информацию. В то же время в Иране считают, что это не делает их соучастниками преступления против Украины, потому что они якобы выступают за "дипломатию" и передача агрессору оружия не противоречит резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.

"Где их используют — это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим покончить с кризисом дипломатическим путем", — заявили иранские информаторы издания.

Аналитики считают, что поставка России оружия может нанести ущерб отношениям Ирана с Европейским союзом и США. На Западе уже обдумывают над тем, как наказать иранские власти, хотя раньше Иран вел переговоры об ослаблении санкций. В то же время иранские политики возмущаются новыми перспективами ограничений, мол, все эти санкции будут "несправедливыми". Россия просила Иран передать им беспилотники Arash 2, однако Тегеран отклонил этот запрос, опасаясь, что США получат доступ к их технологиям.

Обстрелы Украины иранскими беспилотниками

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Украинский министр подчеркнул, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе, как доказательство причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

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