"Дніпро-1" стартував з поразки у груповому етапі Лізі конференцій

У четвер, 8 вересня, дніпровський "Дніпро-1" провів перший поєдинок групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти нідерландського АЗ Алкмаара.

"Дніпро-1" поступився нідерландському АЗ Алкмаару у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол поєдинку було забито в середині другого тайму - Дані де Віт опинився самотнім перед воротами на завершення прострілу Сугавари з правого флангу. До кінця поєдинку дніпряни відчайдушно намагалися зрівняти рахунок, однак безрезультатно.

Інший матч групи E ліхтенштейнський "Вадуц" та кіпрський "Аполлон" розписали безгольову нічию - 0:0 .

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 15 вересня: "Аполлон" - "Дніпро-1", АЗ - "Вадуц".

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