Українці з інсулінозалежним діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з незначною доплатою.
В Україні 2095 аптек відпустили інсуліни за останні 7 днів за програмою реімбурсації.
Про це повідомила Національна служба здоров'я України.
Українці з інсулінозалежним діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з незначною доплатою в будь-якому куточку країни. Вартість препаратів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України.
Найбільше аптек відпустили інсуліни за рецептом протягом останніх семи днів у таких областях:
- Дніпропетровська – 229
- Львівська – 191
- Київ – 142
- Полтавська – 133
- Харківська – 119
- Одеська – 118
- Івано-Франківська – 109
- Київська – 105
Впізнати аптеку, яка відпускає інсуліни за програмою реімбурсацій можна за позначкою “Доступні ліки. + Інсуліни”. Або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори підкажуть адресу і контакти найближчої аптеки, де можна отримати препарати.
Нагадаємо, на період воєнного стану, рецепт на інсулін може виписати:
- будь-який сімейний лікар, терапевт чи педіатр, не залежно від того чи укладена з ним декларація, чи ні (якщо раніше ендокринолог склав план лікування);
- ендокринолог.
В самому рецепті лікар може вказувати не торгову назву препарату, а тип інсуліну:
- інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії;
- аналог інсуліну ультракороткої дії;
- аналог інсуліну тривалої дії;
- комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).
На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та печатку.
Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.
Читайте також: