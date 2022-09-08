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В Україні 2095 аптек відпустили інсуліни за останні 7 днів

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В Україні 2095 аптек відпустили інсуліни за останні 7 днів

Фото: pixabay.com

Українці з інсулінозалежним діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з незначною доплатою.

В Україні 2095 аптек відпустили інсуліни за останні 7 днів за програмою реімбурсації.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

Українці з інсулінозалежним діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з незначною доплатою в будь-якому куточку країни.  Вартість препаратів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України.

Найбільше аптек відпустили інсуліни за рецептом протягом останніх семи днів у таких областях:

  • Дніпропетровська – 229
  • Львівська – 191
  • Київ – 142
  • Полтавська – 133
  • Харківська  – 119
  • Одеська – 118
  • Івано-Франківська – 109
  • Київська – 105

Впізнати аптеку, яка відпускає інсуліни за програмою реімбурсацій можна за позначкою “Доступні ліки. + Інсуліни”. Або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори підкажуть адресу і контакти найближчої аптеки, де можна отримати препарати.
Нагадаємо, на період воєнного стану, рецепт на інсулін може виписати:

  • будь-який сімейний лікар, терапевт чи педіатр, не залежно від того чи укладена з ним декларація, чи ні (якщо раніше ендокринолог склав план лікування);
  • ендокринолог.

В самому рецепті лікар може вказувати не торгову назву препарату, а тип інсуліну:

  •  інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії;
  • аналог інсуліну ультракороткої дії;
  • аналог інсуліну тривалої дії;
  • комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та печатку.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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Дата публікації
Перегляди
835
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