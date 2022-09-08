Українці з інсулінозалежним діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з незначною доплатою.

В Україні 2095 аптек відпустили інсуліни за останні 7 днів за програмою реімбурсації.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

Українці з інсулінозалежним діабетом можуть отримати препарати безоплатно або з незначною доплатою в будь-якому куточку країни. Вартість препаратів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України.

Найбільше аптек відпустили інсуліни за рецептом протягом останніх семи днів у таких областях:

Дніпропетровська – 229

Львівська – 191

Київ – 142

Полтавська – 133

Харківська – 119

Одеська – 118

Івано-Франківська – 109

Київська – 105

Впізнати аптеку, яка відпускає інсуліни за програмою реімбурсацій можна за позначкою “Доступні ліки. + Інсуліни”. Або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори підкажуть адресу і контакти найближчої аптеки, де можна отримати препарати.

Нагадаємо, на період воєнного стану, рецепт на інсулін може виписати:

будь-який сімейний лікар, терапевт чи педіатр, не залежно від того чи укладена з ним декларація, чи ні (якщо раніше ендокринолог склав план лікування);

ендокринолог.

В самому рецепті лікар може вказувати не торгову назву препарату, а тип інсуліну:

інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії;

аналог інсуліну ультракороткої дії;

аналог інсуліну тривалої дії;

комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та печатку.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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