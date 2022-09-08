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В Украине 2095 аптек отпустили инсулины за последние 7 дней

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В Украине 2095 аптек отпустили инсулины за последние 7 дней

Фото: pixabay.com

Украинцы с инсулинозависимым диабетом могут получить препараты безвозмездно или с незначительной доплатой.

В Украине 2095 года аптек отпустили инсулины за последние 7 дней по программе реимбурсации.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Украинцы с инсулинозависимым диабетом могут получить препараты безвозмездно или с незначительной доплатой в любом уголке страны. Стоимость препаратов аптеке возместит Национальная служба здоровья Украины.

Больше аптек отпустили инсулины по рецепту в течение последних семи дней в таких областях:

  • Днепропетровская – 229
  • Львовская – 191
  • Киев – 142
  • Полтавская – 133
  • Харьковская – 119
  • Одесская – 118
  • Ивано-Франковская – 109
  • Киевская – 105

Узнать аптеку, которая отпускает инсулины по программе реимбурсаций можно по отметке “Доступное лекарство. + Инсулины”. Или звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы подскажут адрес и контакты ближайшей аптеки, где можно получить препараты.
Напомним, на период военного положения рецепт на инсулин может выписать:

  • любой семейный врач, терапевт или педиатр, независимо от того, заключена с ним декларация или нет (если раньше эндокринолог составил план лечения);
  • эндокринолог.

В самом рецепте врач может указывать не торговое название препарата, а тип инсулина:

  • инсулин человеческий генно-инженерный: – короткого действия; — среднего действия;
  • аналог инсулина ультракороткого действия;
  • аналог инсулина длительного действия;
  • комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).

На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт. В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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Дата публикации
Просмотры
3079
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