В Украине 2095 аптек отпустили инсулины за последние 7 дней

Украинцы с инсулинозависимым диабетом могут получить препараты безвозмездно или с незначительной доплатой.

В Украине 2095 года аптек отпустили инсулины за последние 7 дней по программе реимбурсации.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Украинцы с инсулинозависимым диабетом могут получить препараты безвозмездно или с незначительной доплатой в любом уголке страны. Стоимость препаратов аптеке возместит Национальная служба здоровья Украины.

Больше аптек отпустили инсулины по рецепту в течение последних семи дней в таких областях:

Днепропетровская – 229

Львовская – 191

Киев – 142

Полтавская – 133

Харьковская – 119

Одесская – 118

Ивано-Франковская – 109

Киевская – 105

Узнать аптеку, которая отпускает инсулины по программе реимбурсаций можно по отметке “Доступное лекарство. + Инсулины”. Или звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы подскажут адрес и контакты ближайшей аптеки, где можно получить препараты.

Напомним, на период военного положения рецепт на инсулин может выписать:

любой семейный врач, терапевт или педиатр, независимо от того, заключена с ним декларация или нет (если раньше эндокринолог составил план лечения);

эндокринолог.

В самом рецепте врач может указывать не торговое название препарата, а тип инсулина:

инсулин человеческий генно-инженерный: – короткого действия; — среднего действия;

аналог инсулина ультракороткого действия;

аналог инсулина длительного действия;

комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).

На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт. В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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