В Украине 2095 аптек отпустили инсулины за последние 7 дней

Украинцы с инсулинозависимым диабетом могут получить препараты безвозмездно или с незначительной доплатой.
В Украине 2095 года аптек отпустили инсулины за последние 7 дней по программе реимбурсации.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.
Украинцы с инсулинозависимым диабетом могут получить препараты безвозмездно или с незначительной доплатой в любом уголке страны. Стоимость препаратов аптеке возместит Национальная служба здоровья Украины.
Больше аптек отпустили инсулины по рецепту в течение последних семи дней в таких областях:
- Днепропетровская – 229
- Львовская – 191
- Киев – 142
- Полтавская – 133
- Харьковская – 119
- Одесская – 118
- Ивано-Франковская – 109
- Киевская – 105
Узнать аптеку, которая отпускает инсулины по программе реимбурсаций можно по отметке “Доступное лекарство. + Инсулины”. Или звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы подскажут адрес и контакты ближайшей аптеки, где можно получить препараты.
Напомним, на период военного положения рецепт на инсулин может выписать:
- любой семейный врач, терапевт или педиатр, независимо от того, заключена с ним декларация или нет (если раньше эндокринолог составил план лечения);
- эндокринолог.
В самом рецепте врач может указывать не торговое название препарата, а тип инсулина:
- инсулин человеческий генно-инженерный: – короткого действия; — среднего действия;
- аналог инсулина ультракороткого действия;
- аналог инсулина длительного действия;
- комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).
На время военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт. В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.
Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.
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