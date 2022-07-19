Доплата за інсуліни відновлюється - НСЗУ

Уряд ухвалив постанову №780 “Про внесення зміни до Порядку реімбурсації лікарських засобів”. Постанова змінює Порядок реімбурсації лікарських засобів, встановлений на початку війни. Доплата за деякі препарати інсуліну, відпущені за електронним рецептом, повертається.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Відтак з 15 липня 2022 року на 29 препаратів інсуліну повертається незначна доплата. Як і до війни вона складає 15% від роздрібної вартості препарату. Повністю безоплатними залишаються 47 препаратів. Всі ці препарати пацієнти зможуть отримати за електронним або, якщо лікар не має доступу до ЕСОЗ, паперовим рецептом.

Нагадаємо, що на початку війни Уряд ухвалив зміни до Порядку реімбурсації лікарських засобів та скасував доплату на всі інсуліни. Цей крок дозволив у важкий час підтримати пацієнтів, які потребували безперешкодного доступу до ліків.

За цей період українці отримали безоплатний інсулін за майже півмільйоном електронних рецептів, за даними ЕСОЗ. А всього з березня Національна служба здоров’я відшкодувала аптекам за відпущені пацієнтам інсуліни майже 400 млн грн.

Проте нині необхідно максимально раціонально використовувати державні кошти та ресурси, щоб гарантувати усім пацієнтам рівний доступ до медичних послуг та ліків. Тому повертаються попередні умови та правили програми реімбурсації.

Доплата за інсулін, яка повертається, невелика. Адже 85% вартості препарату інсуліну аптеці сплачує НСЗУ.

Держава і надалі гарантує пацієнтам з цукровим діабетом доступ до базового лікування інсулінами безоплатно. Базове лікування залежить від категорії, яку визначає для пацієнта ендокринолог, і передбачає призначення або препаратів інсуліну людини або аналогів відповідної форми.

"Такий підхід забезпечує усім пацієнтам з інсулінозалежним діабетом базовий доступ до безоплатного лікування. А ті, хто бажає отримувати інсулін іншого типу або виду, отримають його з доплатою 15% від вартості препарату. Тобто жоден із пацієнтів не залишиться можливості отримати препарати інсуліну за кошти з державного бюджету", - повідомляє НСЗУ.

Попри війну Програма медичних гарантій продовжує працювати в інтересах пацієнтів, задля збереження здоров’я кожного українця.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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