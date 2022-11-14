Саммит G20 еще до начала встречи заговорил об украинской войне

Ядерное оружие никогда не должно использоваться, в частности в Украине — такой первый важный месседж донесся сегодня из Индонезии, где проходит заседание лидеров стран Большой Двадцатки. Раздался он на встрече президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином. Тема войны в Украине остается одной из ключевых на встрече, отмечает для ТСН корреспондент "Радио Свобода" Сергей Стеценко вживую.

Почти все лидеры стран, участвующих завтра в саммите, уже прибыли на остров Бали. Одна из важнейших встреч состоялась уже сегодня – президент США Джо Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Из того, что удалось услышать журналистам, Байден и Си говорили об отношениях между странами и о важности их роли в решении глобальных проблем.

«Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая продовольственной безопасностью, и мы сможем работать вместе. Соединенные Штаты готовы делать именно это, работать, если вы этого хотите», – заявил Байден.

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"Мир оказался на развилке. Куда идти дальше — это вопрос, который волнует не только нас, но и все страны. Мир ожидает, что Китай и США правильно наладят отношения. Наша встреча привлекла внимание мира, поэтому нам нужно работать со всеми странами, чтобы принести больше надежд на мир во всем мире”, — добавил лидер Китая.

Кроме тем климата и продовольственной безопасности Байден и Си должны были обсудить и вопросы безопасности — Белый Дом накануне анонсировал, что тема войны в Украине будет на повестке дня американского и китайского лидеров. Также в Вашингтоне анонсировали, что президент США не намерен встречаться с российской делегацией, которую здесь на Бали представляет глава российского МИДа Сергей Лавров.

С ним произошла интересная история — по прибытии российского чиновника на остров издания "Ассошиэйтед пресс" заявили о том, что Лаврова госпитализировали. Российский МИД эту информацию опроверг, а представительница российского МИД Мария Захарова опубликовала в своем Телеграмме видео с Лавровым, где он сказал, что якобы жив здоров.

Издание The Daily Telegraph прогнозирует, что представители Евросоюза и Великобритании на саммите планируют бойкотировать выступление российской делегации. Издание отмечает, что страны также будут призывать Россию к прекращению войны в Украине, отмечая, что переговоры по мирному урегулированию должны проходить на приемлемых для Киева условиях. Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в преддверии начала саммита тоже упомянул о войне в Украине.

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“Мы очень настойчиво работаем, чтобы гарантировать, что мы не только делаем четкие и важные заявления по изменению климата, кризиса здравоохранения, голода во всем мире и экономического развития. Но также по вопросам мира и последствия захватнической войны России против Украины. Это будет трудная поездка, и я думаю, что это займет много нашего времени и усилий на Бали”, — подытожил канцлер Германии.

Украина хоть и не входит в "Большую двадцатку" таки получила приглашение на участие в саммите. Владимир Зеленский сначала сообщил, что не поедет на саммит, если на нем присутствует Владимир Путин. Вчера президент Украины в обращении сказал, что Киев готовится к саммиту на самом высоком уровне, а сам он выступит онлайн уже завтра.

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