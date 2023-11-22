Українців просять заощаджувати електрику: що сталося

В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії. Він також прогнозується протягом нинішнього дня, 22 листопада. Особливо, у вечірні години.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Причиною дефіциту називають збільшення споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції. Крім того, на дефіцит вплинули підвищена аварійність блоків електростанцій. Адже частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет і дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження. Ще одна причина - це недостатність обсягів імпорту електроенергії з Євросоюзу.

У компанії також закликають українців дбайливо споживати електроенергію протягом доби.

"Не включайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години" - радять в "Укренерго".

Нагадаємо, в "Укренерго" дали прогноз на зиму щодо атак окупантів по об'єктах енергетики. Так, очільник компанії Володимир Кудрицький зазначив, що енергосистема України взимку виживе, хоча можуть виникнути проблеми через обстріли.

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