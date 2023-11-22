Украинцев просят экономить электричество: что произошло

В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии. Он также прогнозируется в нынешний день, 22 ноября. Особенно в вечерние часы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Причиной дефицита называют увеличение потребления из-за похолодания, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции. Кроме того, на дефицит повлияли повышенная аварийность блоков электростанций. Ведь часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как к повреждению. Еще одна причина – это недостаточность объемов импорта электроэнергии из Евросоюза.

В компании также призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток.

"Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы" – советуют в "Укрэнерго".

Напомним, в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму по поводу атак оккупантов по объектам энергетики. Так, глава компании Владимир Кудрицкий отметил, что энергосистема Украины зимой выживет, хотя могут возникнуть проблемы из-за обстрелов.

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