В Украине пенсионерам увеличат размер денежной поддержки

Украинским пенсионерам увеличат размер денежной поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Как отмечается, с августа этого года пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, получают пенсии в размере менее трех тысяч гривен и не получали с 1 марта 2023 дополнительных выплат от международных организаций, получают выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.

“ВПП ООН предоставляла таким пенсионерам денежную помощь (доплату к пенсии) на сумму, которой не хватало до трех тысяч гривен (но не менее 100 грн). Ее получают около 270 тысяч пенсионеров”, – рассказали в Минсоцполитики.

В то же время 24 ноября правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, увеличивающее предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3000 тысяч до 3250 грн. Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года.

Напомним, что военная поддержка Украины нуждается в переосмыслении.

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