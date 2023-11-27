В Украине пенсионерам увеличат размер денежной поддержки

Доплату будут получать около 270 тысяч пенсионеров.
Украинским пенсионерам увеличат размер денежной поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Как отмечается, с августа этого года пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, получают пенсии в размере менее трех тысяч гривен и не получали с 1 марта 2023 дополнительных выплат от международных организаций, получают выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.
“ВПП ООН предоставляла таким пенсионерам денежную помощь (доплату к пенсии) на сумму, которой не хватало до трех тысяч гривен (но не менее 100 грн). Ее получают около 270 тысяч пенсионеров”, – рассказали в Минсоцполитики.
В то же время 24 ноября правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, увеличивающее предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3000 тысяч до 3250 грн. Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года.
Напомним, что военная поддержка Украины нуждается в переосмыслении.
Читайте также:
- Оккупанты штурмуют позиции на нескольких важных направлениях: Сырский о ситуации на фронте
- Операция достигла поставленных целей: ГУР – о взрывах в Смоленщине в РФ
- В Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с кадыровцами