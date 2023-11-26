Взуття більше ковзати не буде: п'ять крутих лайфгаків для цієї зими

Ці методи доступні і забезпечать впевненіть в кожному кроці. Щоб сніжна зима не зупиняла вас від прогулянок, запам'ятайте ефективні лайфгаки.

Наждаковий папір

Це один з найбільш доступних способів, адже таку річ можна знайти в кожному домі або придбати в будівельних магазинах за копійки. Просто наріжте невеликі шматочки наждакового паперу і наклейте на підошву взуття. Завдяки шорсткій поверхні збільшиться тертя між взуттям та засніженою поверхнею, тому ковзання зменшиться до мінімуму.

Силіконові наліпки

Спеціальні силіконові наліпки допоможуть швидко вирішити проблему ковзання взуття. Вони легко наклеюються на підошву. Додатково, крім запобігання ковзанню, такі наліпки захищають ваше взуття від зношування.

Колготки

Чим можна помастити підошву, щоб вона не ковзала / Фото: Pexels

Візьміть старі колготки, які ви вже не носите. Підпаліть їх і накапайте матеріал, який плавиться, на підошву взуття. В результаті у вас з'явиться захисний шар, який буде настільки ефективним, що ви зможете ходити у взутті навіть по поверхні льоду.

Лейкопластир

Візьміть широкий лейкопластир і наклейте на підошву навхрест. Хоча така конструкція і не відрізняється особливою довготривалістю (протримається не довше 2-3 днів), але своє завдання вона виконає ефективно.

Клей "Момент"

Спочатку підошву взуття потрібно ретельно очистити, висушити і знежирити. Потім нанесіть товстий шар клею, насипте пісок, поки клей не підсохнув. Поверхня стане шорсткою і не буде ковзати приблизно 3-4 тижні.

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