Атака дронами по РФ: з'явилося відео попадання безпілотника у будинок в Тулі

Безпілотники атакували Московську, Тульську, Калузьку та Брянську області.
В Росії у ніч проти 26 листопада сталася масована атака безпілотників. Влада РФ повідомила про 11 знищених дронів над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. У ГУР підтвердили причетність до атаки.
У Мережі показали момент попадання безпілотника в будинок в російській Тулі.
Як писали пропагандисти, в небі над Тулою було знищено три дрони. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи.
Нагадаємо, в Росії заявляють про збиття ракет над Азовським морем.
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