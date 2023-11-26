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Атака дронами по РФ: з'явилося відео попадання безпілотника у будинок в Тулі

Атака дронами по РФ: з'явилося відео попадання безпілотника у будинок в Тулі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Атака дронами по РФ: з'явилося відео попадання безпілотника у будинок в Тулі

Момент попадання безпілотника в будинок в Тулі / Фото: скриншот

Безпілотники атакували Московську, Тульську, Калузьку та Брянську області.

В Росії у ніч проти 26 листопада сталася масована атака безпілотників. Влада РФ повідомила про 11 знищених дронів над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. У ГУР підтвердили причетність до атаки.

У Мережі показали момент попадання безпілотника в будинок в російській Тулі. 

Як писали пропагандисти, в небі над Тулою було знищено три дрони. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи. 

Нагадаємо, в Росії заявляють про збиття ракет над Азовським морем.

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Момент попадання безпілотника у будинок в російській Тулі

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Дата публікації
Перегляди
2744
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