Масована атака дронами Росії: у ГУР підтвердили причетність - ЗМІ

У ГУР підтвердили причетність до наймасовішої атаки дронів на Росію.

В Росії заявили про атаку безпілотників по різних областях у ніч проти 26 листопада. Влада РФ повідомила про 11 знищених дронів над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили причетність до наймасовішої атаки дронів по Росії. Про це OBOZ.UA повідомили джерела.

За попередніми даними, безпілотники атакували територію Росії у кілька хвиль. Перші БПЛА полетіли на російські міста у ніч проти 26 листопада, а вже близько 8:30 ранку в деяких російських містах також заявили про атаку.

о 4:25 у Москві Сергій Собянін заявив про наліт українських БПЛА. На деякий час роботу припиняли столичні аеропорти "Домодєдово" та "Внуково".

ще кілька дронів нібито знищено силами ППО у Брянській та Калузької областях. Потерпілих та руйнувань також немає;

три дрони знищені в небі над Тулою. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи.

о 5 ранку мер Москви повідомив, що БПЛА також збили у Подільському міському окрузі;

також ще один дрон помітили у Раменському міському окрузі. Він летів у бік Москви.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Москву атакували невідомі безпілотники.

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