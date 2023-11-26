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Массированная атака дронами России: в ГУР подтвердили причастность — СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Массированная атака дронами России: в ГУР подтвердили причастность — СМИ

Взрывы в Москве/Фото: иллюстративный

В ГУР подтвердили причастность к самой массовой атаке дронов на Россию.

В России заявили об атаке беспилотников по разным областям в ночь на 26 ноября. Власти РФ сообщили об 11 уничтоженных дронах над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили причастность к самой массовой атаке дронов по России. Об этом OBOZ.UA сообщили источники.

По предварительным данным, беспилотники атаковали территорию России в несколько волн. Первые БПЛА полетели на российские города в ночь на 26 ноября, а уже около 8:30 утра в некоторых российских городах также заявили об атаке.

  • в 4:25 в Москве Сергей Собянин заявил о налете украинских БПЛА. На время работу прекращали столичные аэропорты "Домодедово" и "Внуково".
  • еще несколько дронов якобы уничтожены силами ПВО в Брянской и Калужской областях. Потерпевших и разрушений тоже нет;
  • три дрона уничтожены в небе над Тулой. Один из них потерял управление после успешной работы ПВО и врезался в жилую многоэтажку. Пострадал один человек – у него диагностировали легкое резаное ранение стопы.
  • в 5 утра мэр Москвы сообщил, что БПЛА также был сбит в Подольском городском округе;
  • также еще один дрон был замечен в Раменском городском округе. Он летел в сторону Москвы.

Напомним, в ночь на 26 ноября Москву атаковали неизвестные беспилотники.

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Дата публикации
Просмотры
2368
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