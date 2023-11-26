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Білорусь знову подовжила навчання з військовими РФ: деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Білорусь знову подовжила навчання з військовими РФ: деталі

Військові Білорусі та РФ.

Республіка подовжує навчання вже 83 тижні.

Сусідня Білорусь знову продовжила військові навчання, які відбуваються разом зі Збройними силами країни-агресорки Росії. Вони триватимуть щонайменше до 3 грудня.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв. Інші ж на вихідних 25 і 26 листопада", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжуються від 27 листопада й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 02.12;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 01.12;
  • полігон"Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 02.12;
  • полігон"Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 01.12;
    212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 01.12;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 01.12;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 03.12;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 02.12;
Навчання білоруських і російських військових. / © Telegram / Белорусский гаюн
Навчання білоруських і російських військових. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Навчання тривають безперервно від 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 83 тижні", - наголосили у "Гаюні".

Нагадаємо, речник пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх повідомив, що на території Білорусі наразі перебуває невеликий контингент російських військових. Цієї кількості недостатньо для вторгнення до України.

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Дата публікації
Перегляди
199
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