Беларусь снова продлила обучение с военными РФ: детали

Соседняя Беларусь снова продолжила военные учения, которые проходят вместе с Вооруженными силами страны-агрессорки России. Они продлятся не менее 3 декабря.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов. Другие же на выходных 25 и 26 ноября", — пишет прессслужба.

Учения на полигонах продолжаются с 27 ноября до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 02.12;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 02.12;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 01.12;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 01.12; 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.12;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 03.12;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12;

Обучение белорусским и русским военным. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Обучение продолжается непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 83 недели", — отметили в "Гаюне".

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны Северного направления Юрий Повх сообщил, что на территории Беларуси В настоящее время находится небольшой контингент российских военных. Этого количества недостаточно для вторжения в Украину.

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