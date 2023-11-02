В ГУР рассказали, есть ли угроза из Беларуси

Ситуация мониторится.
В ближайшее время угрозы нападения на территории соседней Беларуси нет. Сейчас ситуация в этом направлении контролируемая.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Глобально ситуация не изменилась. В ближайшее время угрозы, о которой часто пытались вбрасывать различные российские ИПСО, о нападении со стороны Беларуси – нет", – заверил представитель ГУР.
По его словам, это направление активно отслеживается, ситуация мониторится, а украинская граница укрепляется.
Как сообщалось, Беларусь продлевает военные учения с РФ вблизи границы Украины с тем, чтобы легитимизировать присутствие российских военных в приграничных районах. На границе с Беларусью сосредоточено около 2 тысяч военных.