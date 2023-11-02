В ГУР рассказали, есть ли угроза из Беларуси

В ближайшее время угрозы нападения на территории соседней Беларуси нет. Сейчас ситуация в этом направлении контролируемая.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Глобально ситуация не изменилась. В ближайшее время угрозы, о которой часто пытались вбрасывать различные российские ИПСО, о нападении со стороны Беларуси – нет", – заверил представитель ГУР.

По его словам, это направление активно отслеживается, ситуация мониторится, а украинская граница укрепляется.

Как сообщалось, Беларусь продлевает военные учения с РФ вблизи границы Украины с тем, чтобы легитимизировать присутствие российских военных в приграничных районах. На границе с Беларусью сосредоточено около 2 тысяч военных.

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