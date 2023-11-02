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У ГУР розповіли, чи є загроза з Білорусі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У ГУР розповіли, чи є загроза з Білорусі

Білоруські військові.

Ситуація моніториться.

Найближчим часом загрози нападу з території сусідньої Білорусі немає. Наразі ситуація на цьому напрямку контрольована.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Глобально ситуація не змінилась. Найближчим часом загрози, про яку часто намагались вкидати різноманітні російські ІПСО, про напад з боку Білорусі - немає", – запевнив представник ГУР.  

За його словами, цей напрямок активно відстежуються, ситуація моніториться, а український кордон укріплюється.

Як повідомлялося, Білорусь подовжує військові навчання з РФ поблизу кордону України для того, щоб легітимізувати присутність російських військових у прикордонних районах. На кордоні з Білоруссю зосереджені близько 2 тисяч військових.

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Дата публікації
Перегляди
8160
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