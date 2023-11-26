Атака дронами по РФ: появилось видео попадания беспилотника в дом в Туле

Беспилотники атаковали Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области.
В России в ночь на 26 ноября произошла массированная атака беспилотников. Власти РФ сообщили об 11 уничтоженных дронах над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. В ГУР подтвердили причастность к атаке.
В Сети показали момент попадания беспилотника в дом в Туле.
Как писали пропагандисты, в небе над Тулой были уничтожены три дрона. Один из них потерял управление после успешной работы ПВО и врезался в жилую многоэтажку. Пострадал один человек – у него диагностировали легкое резаное ранение стопы.
Напомним, в России заявляют о сбитии ракет над Азовским морем.
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