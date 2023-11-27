Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Названі модні відтінки волосся, які стануть хітом 2024 року

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
954
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Названі модні відтінки волосся, які стануть хітом 2024 року

Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

Ці чотири відтінки вигідно підкреслять красу, зафарбують сивину і виглядатимуть природньо на ваших локонах.

Коли як не взимку зробити оновлення свого іміджу. Адже так хочеться додати краси і яскравих кольорів у своє життя. А стилісти тим часом рекомендують найактуальніші відтінки зими, які будуть у трендах увесь наступний 2024 рік. Розповідаємо, на які чотири відтінки варто звернути увагу, щоб підкреслити свою красу і бути на піку модних трендів.

Глянцевий мідний або ковбойська мідь

Який колір волосся буде модним у 2024 році / © pixabay.com
Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

Це розкішний колір, який підходить практично всім жінкам будь-якого віку. Він поєднує в собі теплий коричневий відтінок, насичений рудий і червоний. Через таку суміш цей колір отримав оригінальну назву Cowboy Cooper або ковбойська мідь. Наразі багато світових зірок надають перевагу саме цьому кольору волосся, оскільки він робить образ яскравим, стильним і заразом має природній вигляд.

Сіро-блакитний блонд або денім

Який колір волосся буде модним у 2024 році / © pixabay.com
Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

Цей колір стрімко увірвався в моду цієї зими після недовгого забуття. Такий відтінок волосся точно не залишиться без уваги. Тому його варто вибирати тим, хто бажає бути зіркою у колі знайомих і друзів. Однак сіро-блакитний блонд підходить далеко не всім, тому варто бути обережними під час вибору. Найбільше він пасуватиме молодим дівчатам, які мають холодний тип кольору шкіри і світле волосся. Та якщо хочеться повністю змінити імідж, тоді варто порадитися зі своїм майстром.

«Брудний» блонд

Який колір волосся буде модним у 2024 році / © pixabay.com
Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

У трендах зимового сезону 2023-2024 залишається світле волосся із коричневим або сірим підтоном. Такий тип фарбування можливий у теплих і холодних  відтінках блонду. Тому кожна жінка, що прагне до змін і досконалості, зможе обрати для себе підходящий колір.

Вишня з шоколадом

Який колір волосся буде модним у 2024 році / © pixabay.com
Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

Цього сезону мідний червонуватий відтінок є лідером, тому колір «Chocolate Cherry» стане у нагоді тим жінкам, які хочуть бути неперевершеними. Вишня з шоколадом – це ідеальне поєднання коричневих і темно-червоних відтінків. Цей колір волосся буде вдалим вибором для брюнеток, що підкреслюватиме їхню красу і додасть глибинного блиску волоссю. А зима – це найкращий час для фарбування волосся у такий колір, адже влітку пасма швидко вигорають на сонці. А в холодний період року колір зберігатиме свій насичений тон і глибину.

Читайте також:

Як правильно фарбувати волосся вдома: колір триматиметься більше 2 місяців

Як правильно вибрати стрижку за формою обличчя, щоб личила, омолоджувала і маскувала недоліки

Ідеальна зачіска для неслухняного волосся: знаменита стрижка «італійка» з усіх боків

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
954
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація