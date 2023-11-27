Названі модні відтінки волосся, які стануть хітом 2024 року

Коли як не взимку зробити оновлення свого іміджу. Адже так хочеться додати краси і яскравих кольорів у своє життя. А стилісти тим часом рекомендують найактуальніші відтінки зими, які будуть у трендах увесь наступний 2024 рік. Розповідаємо, на які чотири відтінки варто звернути увагу, щоб підкреслити свою красу і бути на піку модних трендів.

Глянцевий мідний або ковбойська мідь

Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

Це розкішний колір, який підходить практично всім жінкам будь-якого віку. Він поєднує в собі теплий коричневий відтінок, насичений рудий і червоний. Через таку суміш цей колір отримав оригінальну назву Cowboy Cooper або ковбойська мідь. Наразі багато світових зірок надають перевагу саме цьому кольору волосся, оскільки він робить образ яскравим, стильним і заразом має природній вигляд.

Сіро-блакитний блонд або денім

Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

Цей колір стрімко увірвався в моду цієї зими після недовгого забуття. Такий відтінок волосся точно не залишиться без уваги. Тому його варто вибирати тим, хто бажає бути зіркою у колі знайомих і друзів. Однак сіро-блакитний блонд підходить далеко не всім, тому варто бути обережними під час вибору. Найбільше він пасуватиме молодим дівчатам, які мають холодний тип кольору шкіри і світле волосся. Та якщо хочеться повністю змінити імідж, тоді варто порадитися зі своїм майстром.

«Брудний» блонд

Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

У трендах зимового сезону 2023-2024 залишається світле волосся із коричневим або сірим підтоном. Такий тип фарбування можливий у теплих і холодних відтінках блонду. Тому кожна жінка, що прагне до змін і досконалості, зможе обрати для себе підходящий колір.

Вишня з шоколадом

Який колір волосся буде модним у 2024 році / Фото: pixabay.com

Цього сезону мідний червонуватий відтінок є лідером, тому колір «Chocolate Cherry» стане у нагоді тим жінкам, які хочуть бути неперевершеними. Вишня з шоколадом – це ідеальне поєднання коричневих і темно-червоних відтінків. Цей колір волосся буде вдалим вибором для брюнеток, що підкреслюватиме їхню красу і додасть глибинного блиску волоссю. А зима – це найкращий час для фарбування волосся у такий колір, адже влітку пасма швидко вигорають на сонці. А в холодний період року колір зберігатиме свій насичений тон і глибину.

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