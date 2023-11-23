Як правильно фарбувати волосся вдома: колір триматиметься більше 2 місяців

Щоб ефект домашнього фарбування був, як у салоні, дотримуйтеся цих простих рекомендацій.

Багато жінок фарбують своє волосся вдома. Так швидше і набагато дешевше. Звісно, таке фарбування далеко не салонне – і колір може бути не рівний, і сивина не вся зафарбовується. Та якщо виконувати деякі прості рекомендації і уникати помилок, які роблять практично всі жінки, то можна досягти салонного ефекту вдома. Розповідаємо, яких помилок при фарбуванні волосся в домашніх умовах слід уникати. І як правильно фарбуватися вдома, аби отримати відмінний результат.

ТОП-10 помилок при фарбуванні волосся вдома, яких варто уникати

Аби ваше волосся радувало рівномірним і яскравим кольором, варто уникати таких помилок, якщо ви обрали самостійне фарбування.

Не варто купувати дешеву фарбу для волосся, думаючи, що вона краща за професійну. Не слід обирати для себе колір волосся по фото на упаковці, він зазвичай не відповідає дійсності. Не купуйте фарбу, яка різниться у кольорі на 2 тони. Не змінюйте бренд фарби, не проконсультувавшись зі своїм майстром. Не діліть фарбу рівними частинами «на око», ви можете помилитися. Не варто наносити фарбу спочатку на передню частину голови. Не слід протягувати фарбу по всій довжині волосся. Не наносьте фарбу на вологе волосся, тим паче, коли є сивина. Не фарбуйте свіжовимите волосся. Не слід розводити фарбу шампунем чи бальзамом.

Як правильно фарбувати волосся в домашніх умовах

Рекомендації для тих, хто фарбує волосся самостійно. Дотримуючись цих простих кроків, ви досягнете максимального результату.

Коли вибираєте колір фарби, користуйтеся палітрою, порівнюючи своє волосся із волоссям на карті. Обирайте професійні фарби, вони тримаються 2 і більше місяців. Не варто змінювати основний колір фарби більше, ніж на 1 тон. Якщо хочете змінити колір, робіть це поступово. Наприклад, ваша фарба 5.24, де 5 – це рівень тону, 24 – це відтінок, який можна змінювати. Коли наносите фарбу, не прокрашуйте волосся біля обличчя кілька разів, воно там набагато тонше, профарбовується швидше. Щоб вирівняти колір волосся, потрібно фарбувати вологе волосся залишками фарби по всій довжині. Тримати слід не більше 20 хвилин. Якщо ви фарбуєтеся вдома, не варто фарбувати щойно вимите волосся. Це потрібно для того, аби був захисний бар’єр. Найкраще фарбуватися на другий день після миття голови. Якщо у вас є сиве волосся, тоді не слід фарбувати вологі пасма. Такий тип фарбування підходить лише для вже фарбованого волосся без сивини, аби вирівняти колір. Розводити фарбу бальзамом чи шампунем може лише професіонал. У іншому випадку ви можете отримати не той результат, який очікували.

Читайте також:

Як правильно вибрати стрижку за формою обличчя, щоб личила, омолоджувала і маскувала недоліки

Ідеальний для свята і в будні: модний зимовий манікюр, який буде на піку популярності 2024

Ідеальна зачіска для неслухняного волосся: знаменита стрижка «італійка» з усіх боків