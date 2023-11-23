Як правильно фарбувати волосся вдома: колір триматиметься більше 2 місяців

Щоб ефект домашнього фарбування був, як у салоні, дотримуйтеся цих простих рекомендацій.
Багато жінок фарбують своє волосся вдома. Так швидше і набагато дешевше. Звісно, таке фарбування далеко не салонне – і колір може бути не рівний, і сивина не вся зафарбовується. Та якщо виконувати деякі прості рекомендації і уникати помилок, які роблять практично всі жінки, то можна досягти салонного ефекту вдома. Розповідаємо, яких помилок при фарбуванні волосся в домашніх умовах слід уникати. І як правильно фарбуватися вдома, аби отримати відмінний результат.
ТОП-10 помилок при фарбуванні волосся вдома, яких варто уникати
Аби ваше волосся радувало рівномірним і яскравим кольором, варто уникати таких помилок, якщо ви обрали самостійне фарбування.
- Не варто купувати дешеву фарбу для волосся, думаючи, що вона краща за професійну.
- Не слід обирати для себе колір волосся по фото на упаковці, він зазвичай не відповідає дійсності.
- Не купуйте фарбу, яка різниться у кольорі на 2 тони.
- Не змінюйте бренд фарби, не проконсультувавшись зі своїм майстром.
- Не діліть фарбу рівними частинами «на око», ви можете помилитися.
- Не варто наносити фарбу спочатку на передню частину голови.
- Не слід протягувати фарбу по всій довжині волосся.
- Не наносьте фарбу на вологе волосся, тим паче, коли є сивина.
- Не фарбуйте свіжовимите волосся.
- Не слід розводити фарбу шампунем чи бальзамом.
Як правильно фарбувати волосся в домашніх умовах
Рекомендації для тих, хто фарбує волосся самостійно. Дотримуючись цих простих кроків, ви досягнете максимального результату.
- Коли вибираєте колір фарби, користуйтеся палітрою, порівнюючи своє волосся із волоссям на карті.
- Обирайте професійні фарби, вони тримаються 2 і більше місяців.
- Не варто змінювати основний колір фарби більше, ніж на 1 тон. Якщо хочете змінити колір, робіть це поступово. Наприклад, ваша фарба 5.24, де 5 – це рівень тону, 24 – це відтінок, який можна змінювати.
- Коли наносите фарбу, не прокрашуйте волосся біля обличчя кілька разів, воно там набагато тонше, профарбовується швидше.
- Щоб вирівняти колір волосся, потрібно фарбувати вологе волосся залишками фарби по всій довжині. Тримати слід не більше 20 хвилин.
- Якщо ви фарбуєтеся вдома, не варто фарбувати щойно вимите волосся. Це потрібно для того, аби був захисний бар’єр. Найкраще фарбуватися на другий день після миття голови.
- Якщо у вас є сиве волосся, тоді не слід фарбувати вологі пасма. Такий тип фарбування підходить лише для вже фарбованого волосся без сивини, аби вирівняти колір.
- Розводити фарбу бальзамом чи шампунем може лише професіонал. У іншому випадку ви можете отримати не той результат, який очікували.
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