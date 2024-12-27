Українські БПЛА гіпотетично можуть бити вглиб Росії на відстань до 2 тис. км – представник ГУР

"Бавовна" на території РФ є закономірним наслідком її агресії.

Українські далекобійні БпЛА гіпотетично можуть працювати на відстань до 2000 км.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

"З того, що можемо говорити – це вже не секрет – до 2 тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. В більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Немає офіційних заяв коли в більшості випадків щось вибухає на Росії. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", – зазначив представник ГУР.

За його словами, інциденти трапляються насамперед і виключно на об'єктах, які пов'язані із військово-промисловим комплексом, із окупаційною армією держави агресора. Або по об'єктах, які займаються або фінансуванням, або військовим, логістичним, оборонним забезпеченням окупаційного корпусу.

Юсов додав, що інциденти в РФ пов'язані винятково з військовою інфраструктурою, на відміну від, наприклад, ворожих масованих обстрілів цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, морські дрони СБУ "тримають на плаву" українську економіку: завдяки ефективному стримуванню рф у Чорному морі, порти за рік наростили обсяг експорту на 70%.

Читайте також: