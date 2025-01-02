Смертельна трагедія на Полтавщині: у вогні загинула дитина

Причина пожежі встановлюється.
1 січня у селі Бережнівка Полтавського району сталась пожежа житлового будинку. У будинку знайшли тіла 2 людей, серед них – дитина.
Про це повідомили в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині.
За інформацією ДСНС, у вогні згоріло перекриття, покрівля, двері та вікна, домашнє майно, пошкоджено і закопчено стелю та стіни.
"В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання", – йдеться в повідомленні.
Також рятувальникам вдалося врятували будинок від повного згорання.
Нагадаємо, у Київській області, 1 січня сталася смертельна пожежа. У Хотянівці у вогні загинули двоє людей.
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