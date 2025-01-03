Відомий український співак потрапив в моторошну ДТП і дивом вижив

Відомий український співак, виконавець хітів "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, розповів про жахливу ДТП.

Так, у своєму Instagram виконавець спантеличив фанів кадрами вщент розтрощеної автівки. На зображенні видно, як позашляховик врізався у стовп. Внаслідок інциденту в транспорту значно пошкодилася передня частина. Парфенюк не став ділитися подробицями ДТП, але вказав, що сидів на пасажирському сидінні поруч з водієм.

Зокрема, на іншому кадрі Ілля показав, що в момент зіткнення зі стовпом його врятувала подушка безпеки. Водночас з підпису до фото стає зрозуміло, що ймовірно, співак ще й серйозно травмував голову, адже сильно врізавшись у лобове скло, залишив там чималу тріщину.

Ілля Парфенюк потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Як виявилося, ДТП сталася ще минулого року, проте тоді Парфенюк тримав це у таємниці. Тож дивом вцілівши, зараз він почувається краще. А ось про водія нічого невідомо. Тим не менш, артист підписав моторошні кадри з іронією, використавши смайлик, що сміється: "Багато чого не публікував, але 2024 був топ".

Нагадаємо, нещодавно у Мережі Parfeniuk звинуватили у застосуванні фізичної сили до його колишньої нареченої Сімбочки. Артист після розставання з блогеркою відповів, чи дійсно у них було присутнє домашнє насилля.

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