Пюре буде смачнішим: додайте до картоплі лише два інгредієнти

Картопляне пюре — дуже популярна страва на українському столі. Щоб вона вийшла смачнішою, варто додати всього лише два інгредієнти. Який саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Взимку картоплю може відрізнятися неприємним присмаком, особливо, якщо зберігається неправильно. Якщо збираєтесь приготувати пюре, зверніть увагу на способи, як зробити його смачнішим.

Насамперед, потрібно запам'ятати, скільки варити картоплю на пюре. Різати її краще не надто дрібними частинами, а середню картоплю навіть можна залишати цілою. Відразу додавайте у воду трішки солі. Так овоч відразу почне її вбирати під час варіння.

Спочатку поставте картоплю на 20 хвилин, заливши її холодною водою. Так можна позбутися зайвого крохмалу. Потім цю воду потрібно злити, налити нову і поставити на вогонь. Варити картолю на пюре потрібно не більше 20-25 хвилин після закипання.

Також у воду часто додають лавровий лист та кілька горошинок чорного перцю. Це класичні прянощі, які допомагають отримати надзвичайний смак пюре.

Коли звариться картопля, не забудьте витягнути лавровий листок і перець. Тепер підходить час для головних інгредієнтів, які завжди роблять пюре смачним. Це якісне вершкове масло (не спред і не маргарин) та підігріте молоко.

Навіть якщо сама картопля неідеальна, неправильно зберігалася і має неприємний присмак, пюре після вершкового масла та підігрітого молока стане дуже смачним.