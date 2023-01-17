Пить или нет: что будет, если прокипятить воду несколько раз

Повторное кипячение воды из-под крана, бутылки, минеральной и родниковой воды способно изменить ее химический состав. Можно ли пить такую жидкость, читайте в материале ТСН.ua.

Вода является непременным ресурсом для человека. Но ее часто подвергают кипячению, чтобы убить содержащиеся в ней вирусы и бактерии. Часто в чайнике остается небольшое количество жидкости и человек просто доливает больше, а затем снова кипятит.

Что происходит во время процесса повторного кипячения

Почему при повторном кипячении обыкновенной питьевой, минеральной или родниковой воды меняется ее состав? Связано это с тем, что в процессе этого в атмосферу выбрасывается часть воды в виде пара, именно в ней концентрируются остатки химических веществ.

Если вы используете чистую питьевую воду, проблем со здоровьем такой выброс не вызывает. Хотя, если повторно кипятить слишком жесткую воду, то внутри чайника будет образовываться накипь и белый налет.

Однако если повторно кипятить воду с высоким содержанием кальция (минеральная вода, жесткая вода) у людей могут возникать проблемы со здоровьем. В частности, появляться камни в желчном пузыре и почках, атеросклероз или артрит.

Может ли повторное кипячение повлиять на вкус напитка.

Повторное кипячение действительно может изменить вкус чая или кофе, когда вы добавляете в них такую воду. Связано это с тем, что в пресной воде содержится большое количество пузырьков. Когда она нагревается, то растворенные газы немного поднимают ее кислотность, что помогает лучше разделять ароматические молекулы.

Некоторые утверждают, что у кипяченой воды совсем нет вкуса. Поэтому к чаю или кофе лучше добавлять именно свежую воду, которая не была прокипячена дважды.