Астрологічний прогноз на 25 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активної діяльності – як професійного, так побутового характеру, тому його бажано провести у спокої, тиші та – по можливості – усамітненні.

Символ дня: Судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: відмова від їжі матиме цілющу дію на організм.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі можна називати віщими лише частково – вони не розповідають про майбутнє, але аналізують існуючу ситуацію.

Магія та містика дня: ворожіння – особливо на картах Таро – дасть відповідь на будь-які питання.

Табу дня: необхідно бути обережним, перебуваючи поблизу відкритих водойм – льоду цього року немає.

Афоризм дня: «Найбільший урок життя в тому, що й дурні мають рацію»(Уінстон Черчілль).

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