Відомий американський гурт першим у світі виступить у космосі

Колектив, який складається з двох музикантів, виступить у космосі. Це перші у світі артисти, які погодилися давати концерт поза межами Землі.

Про плани гурту розповів виконавчий директор компанії з космічного туризму World View Раян Гартман в інтерв'ю Associated Press.

Як зазначається, рейс музикантів до космосу з виступом запланований на 2024 рік. Артисти запишуть свій виступ усередині прив'язаної до стратостату герметичної капсули, яка буде приблизно за 32 км від Землі.

The Chainsmokers / Фото: Associated Press

"Ми завжди мріяли відправитися в космос і раді співпрацювати з World View, щоб взяти участь у цій пригоді та отримати новий досвід. Ми знаємо, що види Землі та космосу будуть неймовірними, і ми сподіваємось використати цей політ для творчості у майбутніх проєктах", - зазначили музиканти.

Зазначимо, The Chainsmokers – відомий американський дует, учасниками якого є Дрю Таггарт та Алекс Полл. Гурт прославився 2014 року, завдяки випуску синглу #Selfie.

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