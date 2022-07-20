Сполучені штати передадуть Україні ще чотири РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Reuters.

"Наступного тижня ми надамо новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та озброєння для України. Також він включатиме чотири системи HIMARS", — сказав очільник Пентагону Ллойд Остін.

Нагадаємо, Велика Британія на 26 позицій розширила санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти фізичних осіб, а також військових і оборонних компаній.

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