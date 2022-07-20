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США дадуть Україні ще 4 HIMARS — голова Пентагону

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США дадуть Україні ще 4 HIMARS — голова Пентагону

Фото: Getty Images

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги.

Сполучені штати передадуть  Україні ще чотири РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Reuters.

"Наступного тижня ми надамо новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та озброєння для України. Також він включатиме чотири системи HIMARS", — сказав очільник Пентагону Ллойд Остін.

Нагадаємо, Велика Британія на 26 позицій розширила санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти фізичних осіб, а також військових і оборонних компаній.

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