Відбудова України обходитиметься у $30-100 мільярдів щорічно - Милованов

Україні для відбудови потрібно від 30 до 100 мільярдів доларів на рік.

Щорічно для післявоєнної відбудови Україна потребуватиме 30-100 мільярдів доларів.

Про це сказав президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Ці $1,9 млрд (які Україна отримає за результатами конференції у Лугано - ред.) – це конкретні живі гроші, а нам реально потрібно на рік $30-100 млрд", - зазначив він.

Для підтримки макроекономіки необхідно $20-$30 млрд на рік, і така ж сума потрібна для підтримки армії.

Милованов наголосив, що під час конференції в Лугано Україна задекларувала, що для відновлення країни потрібно $750 млрд.

"Це така цифра амбітна, якщо ми б це зробили (отримали такі інвестиції - ред.), то Україна була б дійсно розвинутою економічною країною", - сказав експерт.

Нагадаємо, в Лугано домовилися про підтримку України на $1,9 млрд – куди потратять гроші.

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