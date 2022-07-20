Окупанти на Херсонщині цілеспрямовано знищують поля з врожаєм

На Херсонщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення окупантами врожаю. Внаслідок ворожих атак сталося загоряння полів та лісів області.

Поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження та розслідує обстріл окупантами територій області та знищення врожаю.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, російські окупанти цілеспрямовано знищують українські поля та ліси, після чого навмисно не допускають до гасіння пожеж місцевих мешканців та рятувальників.

“Лише за останні дні вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах. Вогнем пошкоджено близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки”, - розповіли в МВС України.

Нагадаємо, що українського військового вдалося вивезти з окупації на півдні України.

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