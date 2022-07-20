"Головного залізничника Херсонщини" підозрюють у колабораціонізмі

Так званому "головному залізничнику Херсонщини" повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Правоохоронці повідомляють про те, що після повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний вступив у злочинну змову із загарбниками і погодився зайняти посаду так званого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратуру у Фейсбук.

"За даними слідства, підозрюваний, після повномасшабного вторгнення військ рф на територію України та захоплення регіону, вступив у злочинну змову із загарбниками та добровільно погодився на зайняття посади так званого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога", - кажуть у прокуратурі.

Крім того, зрадник примушував місцевих мешканців до роботи у зазначеному незаконно створеному інфраструктурному підприємстві.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Тепер за вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Крім того, зрадник не зможе обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років можливо ще й з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаївській області платитимуть по $100 свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів. Для цього потрібно подати інформацію на електронну пошту, вказати імена зрадників та їхню адресу.

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