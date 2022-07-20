Виїхали за кордон та залишилися: що загрожує чоловікам, які під час війни не повернулися до України

В Україні не встановлена відповідальність для чоловіків призовного віку, які виїхали під час війни за кордон та не повернулися.

Чоловіки призовного віку, які виїхали під час війни за кордон та не повернулися додому, мають підпадати під відповідальність. Проте в Україні вона не встановлена.

Про це пишуть “Факти ICTV”.

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За словами юриста Ростислава Кравця, в нашій країні не передбачена відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану. Законопроект, який би карав порушників, намагаються прийняти народні депутати. Проте введення такого закону не відповідатиме нормам Конституції.

“Що стосується змусити чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту”, – наголосив юрист Ростислав Кравець.

Окремо він підкреслив, що наразі в Україні де-факто немає будь-якої кримінальної чи адміністративної відповідальності для чоловіків, які виїхали з держави до 24 лютого та досі не повернулися.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чоловіка, який закликав росіян бомбардувати місто.

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